記協年報：香港新聞言論學術等自由 創移交以來新低

2019-07-07 16:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港記者協會7日發表年度言論自由年報，指過去1年可說是香港政權移交以來，最糟糕的一年。根據香港大學5月初發布的調查顯示，香港在新聞、結社及學術研究等自由，都下跌至1997年以來最低點，記協預期未來1年，將會更加艱難。

報告指出，近日《逃犯條例》爭議使港府踐踏言論和新聞自由的行為越加明顯。記協要求港府撤銷《逃犯條例》修訂，並成立獨立調查委員會徹查反修例示威活動中，警員對新聞工作者使用的暴力和濫權行為，是否牽涉更高層級。

記協最新一份年報以《紅線扼殺自由》為題，分析並記錄了過去12個月的事件，包括發生暫緩修訂「逃犯條例」爭議、流亡作家馬建，一度被「大館」（百年警署監獄改建而成，香港中環最新景點）取消講座等事件，在在加深香港與國際社會對香港新聞及表達自由的憂慮。

記協指出，已收集27件有關新聞工作者採訪近日示威活動時，懷疑警方使用過度武力，並阻撓記者採訪的個案，並已就有關個案向監警會投訴。記協質疑，有關個案是否顯示警察蓄意針對記者，若記者無法安全留在採訪現場，是否會影響民眾知情權。

年報提到，「儘管警務處處長盧偉聰重申他們真誠和記者合作，但不少記者對此仍感懷疑。如果記者無法安全地留在新聞現場，人民知情權是否受損自然會成為關注焦點。」

記協主席楊健興表示，接下來的一年對記者將會是更艱難的一年，「對阻撓及干擾記者採訪的事件，除了來自警方亦有不同立場的示威者」，記協呼籲如市民不滿個別傳媒機構的編採手法，應直接向機構投訴，而非阻撓記者採訪。

港新聞言論等自由 記協年報：移交以來新低。（圖取自香港記協官網）

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