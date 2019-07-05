嚇傻！咖啡店員工上班 驚見門口吊著一袋死人骨頭

美國紐澤西州咖啡店State Line Lookout Cafe，有員工上班時發現門口掛著一袋死人骨頭。（圖擷自Google街景）

2019-07-05 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州卑爾根郡（Bergen County）帕利塞茲州際公園內的咖啡店State Line Lookout Cafe，員工於1日上班時發現門上掛著一袋死人骨頭，嚇得連忙報警處理。

據《CNN》報導，卑爾根郡檢察官穆塞拉（Mark Musella）表示，目前該具人類遺骸已交由法醫實驗室進行鑑定，並與失蹤人口進行比較。

卑爾根郡法醫對此沒有評論，因為全案仍在調查當中。穆塞拉指出，在現場除了那袋遺骨之外，還發現了一些額外的骨頭和個人用品。

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