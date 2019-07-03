被雷劈了！ 45000桶金賓波本威士忌恐付之一炬

2019-07-03 22:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕有全球第一美譽的金賓波本威士忌（Jim Beam）位於美國肯塔基州的2座倉庫，2日晚間疑似遭閃電擊中而陷入火海，倉庫內儲存的4萬5千桶波本威士忌岌岌可危。

肯塔基州伍沃德郡緊急管理處長錢德勒告訴當地電視台WKYT，消防人員已控制住其中一座倉庫的火勢，但另一座直到當地時間3日一早仍在燃燒；錢德勒估計，消防人員可能要一直打火到3日晚間。錢德勒說，大火疑似肇因於其中一座倉庫遭閃電擊中，並蔓延到另一座倉庫。

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