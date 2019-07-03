加智庫學者：台加是天然夥伴 應考慮和台灣往來

2019-07-03 18:16

〔中央社〕加拿大智庫麥克唐納－勞裡埃研究所（MLI）公關經理拜爾茲（Brett Byers）今天指出，在加拿大打理與中國當前脆弱關係之際，與加拿大「天然互補」的台灣可扮演重要角色。

拜爾茲在多倫多太陽報（Toronto Sun）以「加台是天然夥伴」為題撰文指出，台加兩國有許多驚人相似，包括：均與強權大國為鄰，且有大量貿易往來；原住民人口多；社會多元；人力素質優秀。除了彼此有共同價值觀和經貿熱情之外，「加台是天然夥伴」是因為雙方可以互補有無。

拜爾茲以加拿大面臨的5G科技開發及華為事件挑戰為例，說明台灣的中華電信與諾基亞（Nokia）公司合作發展5G技術的模式，可以是加國解決當前內部政策問題的參考。

此外，他也從台灣中油油輪遭襲事件、依賴中東地區油料運輸缺乏安全機制為例，說明加國身為全球主要石油與天然氣輸出國之一，自卑詩省出口相關能源產品至台灣，應是台灣能源穩定安全的選擇。

從經貿角度來看，台加雙邊近80億加元（約合新台幣1900億元）貿易額，加拿大主要進口機械及電子產品，出口礦產和其他資源，兩國進出口產品性質互補，讓雙邊經濟體更有效運作、提供消費者更多選擇。

拜爾茲指出，加拿大與台灣的處境如同「鹽與胡椒」，雙邊卻未能更上層樓，都是因為加拿大為安撫北京，避免與台灣正式往來，形成了加台雙邊關係的「玻璃天花板」。但加國政策是「注意到（take note） 中國的一中政策」，實際上可以做得更多。

他表示，加拿大的許多盟國在經貿、文化、政治及安全領域上，正尋求與台灣更密切合作，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（Interpol） 等國際組織，加國應加入盟邦支持的行列。

此外，台灣是加國農產品消費國，當前加國牛肉及豬肉遭中國禁止出口，加國應倡議將台灣納入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）體系內，讓區域貿易多元化，同時遠離中國。台灣也可採取更多措施，與加拿大接觸往來。

拜爾茲指出，更迫切的是，在加拿大打理與中國當前脆弱關係之際，台灣可以扮演重要角色，協助加國決策者提供最佳之道。台加具有共同價值觀和互補經濟，彷彿是量身訂做的完美盟友。該是加國決策當局認真考慮加台關係真正潛力的時候了。

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