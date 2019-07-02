「末日博士」魯比尼：需更多非傳統貨幣政策因應經濟衰退

2019-07-02 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕石油輸出國組織（OPEC）確定「展延石油減產」計畫到明年3月，號稱「末日博士（Dr.Doom）」的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）表示，因美中貿易戰以及地緣政治緊張局勢，而引發油價飆升的情況，恐讓明年世界經濟陷入衰退。

根據《彭博》今（2）日報導，魯比尼表示：「美中貿易戰對全球經濟來說，是1個可怕的時期，預計明年會出現衰退衝擊。」他認為，貨幣政策制定者因應衝擊的能力削弱，基準利率仍處歷史低位，甚至在某些情況下仍處於負面水平。

對此，魯比尼強調，高額債務也會構成「經濟制約主因」，可能需要更多非傳統的貨幣政策，來處理經濟衰退的衝擊，他點出「全球化貿易」迫在眉睫，因為一旦美中貿易談判破裂，世界各國就必須在美國或中國間選擇。

魯比尼將美中關係比喻為「婚姻」，他說，兩國如果「離婚」，就會像當年的美國與前蘇聯關係降到最低點一樣，會非常難看。

魯比尼警告，現在「原油價格上漲與放緩的時間點相符合」，加上美伊關係緊張，已浮現出1970年代停滯性通貨膨脹的前景。

魯比尼於今日出席「亞洲區塊鏈高峰會」，他指出，「加密貨幣交易中，存在大規模價格操縱」，他甚至認為，區塊鏈是1種無用技術，只是被美化過的試算表，「沒人會去使用」。

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