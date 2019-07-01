中國漁民又幹這事 菲國記者火大燒五星旗

2019-07-01 16:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓一艘漁船6月9日在南沙群島東北端「禮樂灘」（Reed Bank）附近，疑似遭中國船隻撞沉，但總統杜特蒂並未進一步禁止中國漁民在菲國海域捕魚。菲國資深記者兼政論家卡波奈（Waldy Carbonell）1日赴中國領事館外焚燒及撕毀五星旗，對中國人入侵領海表達不滿。

卡波奈冒雨在中國領事館前焚燒、撕毀中國國旗，並朝領事館比中指表達憤怒，指此舉是抗議北京當局欺凌菲國，並且以悄然、逐步的方式入侵菲國。

據悉，中國船隻疑撞沉菲國漁船的事件曝光5天後，總統杜特蒂才打破沉默，指這只是一起「海事事件」，希望外界不要過度解讀；杜特蒂上月26日又表示，他與中國國家主席習近平已於2016年達成協議，允許中國船隻在菲國的南海專屬經濟海域（EEZ）捕魚。

杜特蒂的言論立刻引發譁然，菲國最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）發表聲明怒斥，允許中國漁民在菲國專屬經濟海域捕魚是違憲之舉。前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）更直言，杜特蒂已違反總統須保護領土的憲法規定，「彈劾前提已成立，可以予以彈劾。」

卡波奈表示，中國侵略菲國是千真萬確之事。菲國憲法規定，總統有義務保護人民利益及國家領土，因此不能允許中國人在菲國領海捕魚。卡波奈批評杜特蒂：「我一向不認同他的愚蠢立場。他應該被踹。如果他在這裡，我會踹他。」

事實上，今年1月以來，數百艘中國船隻集結南海中業島（菲國稱派格阿薩島）周邊海域、中國船隻在黃岩島海域大規模採收巨蚌、菲中漁船碰撞及中國債務陷阱等風波，都讓菲國社會反中情緒高漲，中國領事館前不時出現民間團體抗議中國在南海擴張霸權。

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