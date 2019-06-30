IG拍照聖地！ 冰島居民不堪其擾

2019-06-30 23:35

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，北歐國家冰島為社交媒體「Instagram」的拍照聖地，估計該平台共有1000萬張冰島的影像，但也導致當地居民不堪其擾。

BBC報導，冰島居民紛紛在「臉書」及IG的頁面上，抱怨IG用戶在當地的不良行為，包括酒後駕駛、站在冰河上、走在青苔上、穿越熱門景點週邊及在騎馬飛行無人機。

本月初，一名旅客曾駕駛租來的車輛，開離車道卡在泥土中，後來遭警方救出。冰島嚴禁此種行為，因為憂心野生動物受到傷害。

住在冰島的波蘭女攝影師歐凱葛莉斯嘉（Michalina Okreglicka ）指出，許多來到冰島的旅客不知分寸。她覺得一切只為IG上的完美照片。

冰島風景攝影師佩圖爾森（Pall Jokull Petursson）則表示，他見過所有的危險及不尊敬行為，像是爬過籬笆站在峭壁邊緣，目的是為IG照片自拍。

據悉，加拿大歌手小賈斯汀曾前往冰島「羽毛峽谷」（Fjadrargljufur Canyon）拍攝MV，導致當地成為旅客蹂躪的景點。

冰島環保局長古德布蘭松（Gudmundur Ingi Gudbrandsson）告訴媒體，若群眾追隨名人的魯莽行徑，整個環境恐遭劇烈衝擊。

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