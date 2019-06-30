會沙烏地王儲未提哈紹吉案 荷蘭王后挨轟

2019-06-30 00:54

〔中央社〕在20國集團高峰會期間曾與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會面的荷蘭王后麥克西瑪．佐里奎塔面臨連串批評，因為會談時她沒有向對方提起記者哈紹吉謀殺案。

美國總統川普也在20國集團（G20）高峰會場邊會晤穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，會後川普被問到，是否跟對方討論哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案時，川普回答稱：「至今沒有人直接指責沙烏地阿拉伯未來國王。」

哈紹吉去年10月在沙烏地駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，據報美國中央情報局斷定暗殺行動由穆罕默德．沙爾曼下令。聯合國本月稍早的報告也作成沙烏地預謀殺人的結論，並確認應調查穆罕默德．沙爾曼的責任。川普上述說法與這兩項分析相矛盾。

川普還說，「發生這種事讓我極為氣憤、很不高興」、「但截至目前有超過13個人遭到起訴，我聽說這個數字還會再增加」。

他用「絕佳盟友」來形容沙烏地，讚美穆罕默德．沙爾曼提升女權，並說「他們在國內創造數以百萬計工作機會」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，荷蘭王后麥克西瑪．佐里奎塔（Maxima Zorreguieta）在G20場邊會晤穆罕默德．沙爾曼時，沒有向對方提起哈紹吉謀殺案。

聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）指控麥克西瑪．佐里奎塔默不作聲的行徑與共犯無異。卡拉馬爾德對本案進行調查並於19日公布報告，認定應調查穆罕默德．沙爾曼的責任。

卡拉馬爾德告訴荷蘭「大眾日報」（Algemeen Dagblad）：「如果你不去提起，PF5F0J01.CAP [IN] 06/30/19 00:46:51會沙烏地王儲未提哈紹吉案 荷蘭王后挨轟〔中央社〕在20國集團高峰會期間曾與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會面的荷蘭王后麥克西瑪．佐里奎塔面臨連串批評，因為會談時她沒有向對方提起記者哈紹吉謀殺案。

美國總統川普也在20國集團（G20）高峰會場邊會晤穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，會後川普被問到，是否跟對方討論哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案時，川普回答稱：「至今沒有人直接指責沙烏地阿拉伯未來國王。」

哈紹吉去年10月在沙烏地駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，據報美國中央情報局斷定暗殺行動由穆罕默德．沙爾曼下令。聯合國本月稍早的報告也作成沙烏地預謀殺人的結論，並確認應調查穆罕默德．沙爾曼的責任。川普上述說法與這兩項分析相矛盾。

川普還說，「發生這種事讓我極為氣憤、很不高興」、「但截至目前有超過13個人遭到起訴，我聽說這個數字還會再增加」。

他用「絕佳盟友」來形容沙烏地，讚美穆罕默德．沙爾曼提升女權，並說「他們在國內創造數以百萬計工作機會」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，荷蘭王后麥克西瑪．佐里奎塔（Maxima Zorreguieta）在G20場邊會晤穆罕默德．沙爾曼時，沒有向對方提起哈紹吉謀殺案。

聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）指控麥克西瑪．佐里奎塔默不作聲的行徑與共犯無異。卡拉馬爾德對本案進行調查並於19日公布報告，認定應調查穆罕默德．沙爾曼的責任。

卡拉馬爾德告訴荷蘭「大眾日報」（Algemeen Dagblad）：「如果你不去提起，也不要求正義，那代表你不關心。」

麥克西瑪．佐里奎塔以聯合國普惠性發展融資特別宣導員身分出席G20峰會，於28日與穆罕默德．沙爾曼商討小額信貸及協助婦女創業等議題。大眾日報引述荷蘭政府新聞處（RVD）報導，雙方沒有討論哈紹吉謀殺案。

卡拉馬爾德說：「這豈止令人失望。跟那個人見面就算了，默不作聲又是另一回事。在這件事情上，沉默等於共犯。」

她對麥克西瑪．佐里奎塔跟穆罕默德．沙爾曼談話時竟然沒有提起此事感到無法理解。卡拉馬爾德說：「太多獨裁者越來越咄咄逼人，對如此手段採取沉默、視若無睹、一切照舊等作法，這些都不是值得尊敬的領導特質」。（編輯：劉學源）

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