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中國安徽公寓樓塌4死1傷 居民批政府「舊社區只翻新外牆」

中國安徽銅陵市郊區大通鎮27日發生大樓倒塌事故，警消趕抵現場後展開近12小時漫長救援。（圖片擷自央視新聞）

中國安徽銅陵市郊區大通鎮27日發生大樓倒塌事故，警消趕抵現場後展開近12小時漫長救援。（圖片擷自央視新聞）

2024/05/28 09:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽銅陵市郊區大通鎮27日發生大樓倒塌事故，共5人失聯；警消趕抵現場後展開近12小時漫長救援，確認其中4人不幸身亡，另1人則送醫搶救。

據中媒《央視新聞》報導，銅陵市郊區人民政府28日證實，27日13時40分左右，該區大通鎮龍苑社區48棟一側發生倒塌，造成5人失聯；全力搜救後，截至28日1時28分，5名失聯人員全被尋獲，其中4人確認身亡，1名12歲女童全力救治中。

當局表示，目前現場進行排除危險、善後處置、事故原因調查等工作。

郊區大通鎮龍苑社區1名住戶27日受訪時指出，發生倒塌的公寓樓高5層，其中一側發生坍塌，屋齡有20多年，事發現場周邊已被警戒線隔離。

郊區緊急管理局工作人員27日強調，事故發生當下，該局第一時間就派出人力救援，「能去的人都過去了，目前還在救援中，具體情況以後續通報為準。」

銅陵市住建局聲稱，近年積極推動老舊社區整治改造，2018年共完成10個老舊社區整治，改造總建築面積達59萬餘平方公尺，惠及7700餘戶，其中就包括龍苑社區。

然而，龍苑社區另1名住戶向《中國新聞周刊》透露，2020年左右，該社區確實進行了整治改造，「但主要僅涉及外牆翻新。」

中國安徽銅陵市郊區大通鎮27日發生大樓倒塌事故，樓高5層公寓其中一側崩塌，造成4死1傷悲劇。（圖片擷自央視新聞）

中國安徽銅陵市郊區大通鎮27日發生大樓倒塌事故，樓高5層公寓其中一側崩塌，造成4死1傷悲劇。（圖片擷自央視新聞）

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