衣索比亞政變連爆！5高官遭刺殺 當局逮捕超過250人

2019-06-28

〔即時新聞/綜合報導〕非洲衣索比亞北部地區上週末有軍方發動政變,雖以失敗收場,但造成5名政府高層官員遇刺。當局採取掃蕩行動後,逮捕超過250人。

綜合外媒報導,衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)和北部阿姆哈拉州(Amhara)22日有軍方發動政變,造成衣索比亞國防軍參謀總長麥科南(Seare Mekonnen, the Chief of General Staff of the Ethiopian National Defence Forces)、1名退休將領及3名地方高官喪生。

這兩場攻擊被定義為「未遂政變」,距離只有數百公里,當局仍在調查這2起攻擊是否相關。自那時起,衣索比亞就一直處在高度警戒狀態,政府也成立安全與司法特別小組(Security and JusticeTaskforce)調查。

調查小組說,發動政變的是一名叛變的安全首長,他密謀要殺害「一大群政府官員」。調查小組查扣了2挺重機槍和27把自動步槍,今天並發表聲明:「我們在阿迪斯阿貝巴和阿姆哈拉州分別逮捕了43名和212名嫌犯。」

這場政變顯示了衣國總理阿邁德(Abiy Ahmed)面臨的壓力。阿邁德一直致力於民主及經濟改革,但遭遇不少反對聲浪,反對者批評這些改革讓衣索比亞出現民族鬥爭,甚至讓衣索比亞面臨分裂和破壞。

