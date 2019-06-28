衣索比亞政變連爆！5高官遭刺殺 當局逮捕超過250人

2019-06-28 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕非洲衣索比亞北部地區上週末有軍方發動政變，雖以失敗收場，但造成5名政府高層官員遇刺。當局採取掃蕩行動後，逮捕超過250人。

綜合外媒報導，衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）和北部阿姆哈拉州（Amhara）22日有軍方發動政變，造成衣索比亞國防軍參謀總長麥科南（Seare Mekonnen, the Chief of General Staff of the Ethiopian National Defence Forces）、1名退休將領及3名地方高官喪生。

這兩場攻擊被定義為「未遂政變」，距離只有數百公里，當局仍在調查這2起攻擊是否相關。自那時起，衣索比亞就一直處在高度警戒狀態，政府也成立安全與司法特別小組（Security and JusticeTaskforce）調查。

調查小組說，發動政變的是一名叛變的安全首長，他密謀要殺害「一大群政府官員」。調查小組查扣了2挺重機槍和27把自動步槍，今天並發表聲明：「我們在阿迪斯阿貝巴和阿姆哈拉州分別逮捕了43名和212名嫌犯。」

這場政變顯示了衣國總理阿邁德（Abiy Ahmed）面臨的壓力。阿邁德一直致力於民主及經濟改革，但遭遇不少反對聲浪，反對者批評這些改革讓衣索比亞出現民族鬥爭，甚至讓衣索比亞面臨分裂和破壞。

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