習近平不敢站在川普旁邊？ G20大合照竟藏玄機

2019-06-28 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會今（28）日於大阪盛大開幕，各國領袖照慣例齊聚一堂拍攝大合照，但有媒體發現美國總統川普與中國領導人習近平兩人並未站在一起，與事前給的名單不同，引發猜測。

綜合外媒報導，G20今開幕，各國領袖照慣例齊聚一堂，其中場上焦點莫過於美國總統川普與中國國家主席習近平的交鋒，川普與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）握手寒暄時，習近平也主動走向川普，向他握手，雙方交流過程前後不到10秒，習近平便回到自己的站位上，這是去年12月川習會之後，兩人第一次會面。

各國領導人進行大合照時，媒體發現與事前所給的名單不同，照往例，本次峰會地主日本首相安倍晉三站在前排中間，而他的左邊則是下一屆G20主辦國沙特阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，右邊則是上屆主辦國的阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）。

美國總統川普站在穆罕默德．沙爾曼左邊，川普左邊則是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），而俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平、韓國總理文在寅則從左至右站在馬克里左邊。

但根據外媒的名單表，土耳其總統艾爾段應該是站在普廷與文在寅中間，而習近平的位子則是合照上艾爾段的站位，也就是說習近平應該要站在川普旁邊，目前不知原因為何，有猜測主辦方為避免「川習會」提前上演而臨時調動，亦或者是有人要求，或是單純的疏忽。

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