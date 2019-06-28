日本出雲級護衛艦改修航母 英女王號航母承包商願出力

2019-06-28 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕曾為英國皇家海軍建造伊麗莎白女王級航空母艦的軍火商「英國航太系統」（BAE System）表示，願意幫日本自衛隊，將2艘出雲級護衛艦改修為可起降F-35B的航母。

據《國家利益》（The National Interest）報導，日本政府在去年底宣布要改造「出雲號」、「加賀號」這2艘出雲級直升機護衛艦，使其能成為搭載F-35B戰機的航空母艦，而英國軍火、航太大廠「英國航太系統」願意承接這項任務；BAE亞洲區常務董事菲佛（Natasha Pheiffer）向《全球飛行》（Flight Global）表示，BAE有伊麗莎白女王級航母上搭載F-35B的經驗，可以協助日本進行直升機護衛艦改造成搭載固定翼戰機的工作。

報導指出，儘管將直升機護衛艦改造成航母相當不容易，但日本還須面對更大的挑戰，就是自二次大戰結束後，日本再也未進行過固定翼飛機在艦艇上起降的作業，因此極度缺乏包含飛行員、地勤等相關的專業技術人員。

由於F-35B起降時發動機的高溫，航母必須擁有特殊的耐高溫甲板，但這點改造相對容易，最困難的是改裝出雲級的內部空間，來容納F-35B戰機與相關的人員和設備，包括燃料及武器，推測BAE可能就是從事這方面協助。

前英國皇家海軍工程官喬治（Steve George）強調，海軍航空戰力的關鍵不是設備，而是專業知識與人才，很幸運的是日本海上自衛隊與美國海軍有著強大的聯盟關係，出雲號改裝完成時，有許多美軍可以從中提供訓練與指導，而日本自衛隊也能在出雲改造期間，在美國軍艦上的操作F-35起降作業。

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