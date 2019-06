英國《衛報》刊登港人「反送中」廣告。(圖擷取自臉書_Tanya CHAN 陳淑莊)

2019-06-27 20:55

〔即時新聞/綜合報導〕G20峰會召開在即,為促請國際社會關注香港修訂《逃犯條例》,日前港人發起募資,要在各國主要報紙上刊登廣告。今日首波廣告已在英國、德國和加拿大的報紙上刊出。廣告上可見,「Sand with Hong Kong at G20」以及「Save Hong Kong at G20」的呼籲。

綜合港媒報導,今日刊出廣告的實體報紙分別為英國《衛報》、德國《南德意志報》和加拿大《環球郵報》。另外,歐盟「Politico」網路版今日也有刊出。報導指出,廣告也將在近日於美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、英國《金融時報》、日本《朝日新聞》等各國報紙上接力登出。

該活動發起於25日,在短時間內即募得港幣670萬元(新台幣2680萬元),遠超計畫目標的300萬元。根據「立場新聞」報導,活動發起人表示,他們會定期公布登報支出明細,款項將全數用在已確定會登報的12份報紙、相關會計、第三方支付平台手續費及律師費上。餘款則將會全數捐予「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

