反送中》示威影響旅遊、零售業 香港旅館入住率創新低

2019-06-27 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，近日多名示威者包圍警總、政總，社會人心惶惶，也連帶影響旅遊業和零售業，造成香港旅館入住率創新低。

根據《香港01》報導，6月初香港民眾逐漸開始反送中示威，但因當時行動較平和，加上旅行團早已完成酒店和機票的訂購，所以影響不明顯。然而自從612示威開始後，警方用布袋彈、催淚彈清場，又有市民包圍警署總部，暴力事件延燒，直接影響遊客來香港的意願。

儘管目前示威對旅遊業影響不算大，但有酒店為了提升入住率，已經開始減價促銷，希望能挽回頹勢。旅遊界立法會議員姚思榮指出，若之後再有暴力事件發生，這種情況很可能蔓延至暑假。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成經營的旅館位於尖沙嘴，可容納百名旅客入住。他表示，五一黃金周期間，旅館入住率仍然非常理想，但自從6月百萬人上街反送中遊行後，生意一直下降，以往可達40%至50%的入住率，現在卻只剩10%至20%，創40年新低。

不只旅遊業，零售業也受到巨大衝擊。發及零售界立法會議員邵家輝指出，由於受到中美貿易戰影響，市場從去年開始就已經出現下跌趨勢，示威行動持續，讓來自全世界的旅客都卻步。邵家輝坦言：「之前有朋友打算從日本到香港做展覽，都取消了，因為看見香港好像很亂。」

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