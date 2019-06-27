中國打造世界第一軍隊？ 美專家：遠征台灣都是問題

2019-06-27 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平曾在2年前訂下目標，2049年前要將中國解放軍打造成「世界一流軍隊」，但美國的軍事專家不以為然，認為解放軍的實力在近年來雖然有顯著提升，但遠征作戰能力仍無法滿足日漸擴張的中國海外利益需求。中國軍隊保護海外利益的能力目前仍處於明顯的「赤字」狀態，中國軍隊甚至還不能「遠征」台灣。

《美國之音》報導，美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）20日舉行聽證會，討論中國軍隊的發展。來自美國海軍陸戰隊大學的亞洲研究學者楊宇淳（Christopher Yung）表示，中國已經擁有針對海外利益以及台灣利益行動所需的平台、武器系統，以及相關的民用資產，但是中國軍隊距離真正的「遠征能力」還有相當的差距，特別是在激烈衝突的環境中。根據美國陸軍的定義，遠征能力指的是「在世界範圍內迅速部署戰鬥部隊，並在到達後執行行動的能力」。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所副教授卡頓（Isaac Kardon）指出，中國雖然正在順利進行「世界一流軍隊」的打造計畫，但是軍隊在保護海外利益的能力方面明顯處於「赤字」狀態，中國海外人力、資本和資源迅速增長的需求，都超過了中國能提供的安全保障供應。

楊宇淳認為，中國軍隊甚至還不具備「遠征」台灣的能力，雖然解放軍擁有攻打台灣的所有硬體元素，包含登陸艇、兩棲攻擊車、登陸艦、水面作戰人員、兩棲訓練的陸軍，但中國軍隊缺乏遠征作戰的跨軍種無縫連接經驗，這些無縫連接需要負責的指揮和控制、訓練有素的跨軍種協調以及考慮周全的軍事原則等。美國國防大學中國軍事研究中心主任桑德斯（Phillip C. Saunders）也提到，美國國防部2019年向國會提交的報告指出，中國在硬體上也不具備攻打台灣的能力。

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