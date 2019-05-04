中共攻台怎麼辦？國三生回答感動網友 老師：大人要加油！

2019-05-04 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕一名國三學生日前在臉書上看到一題選擇題：「中共打台灣，你會怎麼做」？這名學生選了「反抗」，結果跳出他因為「叛國」被處死的訊息。學生對此在札記上提出疑問，中共根本不是我的國家，何來叛國？讓老師看了十分感慨，分享了該篇札記，並表示「孩子都不放棄希望了，大人要加油」。

粉專「林老師阿不就好棒棒」在3日分享了一篇學生的札記，他強調那天沒有出題目，是學生自由書寫的札記。學生在札記寫到，自己在FB該中共攻台的選擇題中，選了「反抗」而遭「叛國」罪名處死，但他心想「中共根本就不是我的國，我何來判（叛）國」？

學生寫道，「我的國是中華民國，也許反抗會被鎮壓，會被處死，但我不投降，即使希望如流星般閃爍即逝，我依然追尋著，因為我相信，相信只要不放棄，總會盼到幸福的青鳥飛掠台灣的藍天綠地，帶來和平的未來」，最後他更表示「我叛國嗎？不，我是『盼』國，盼到和平的台灣」。

對此，老師也在粉專表示，「孩子都不放棄希望了，大人要加油」。而此篇貼文也讓網友看了十分感動，文章在12小時左右被轉載了超過1000次。網友紛紛留言表示「那些舔共的人不覺得羞愧嗎？」、「盼望國家的和平，OMG我起雞皮疙瘩」、「小朋友有自己的思考能力，這就是民主教育體制下的學生」、「說的真好，盼國，企盼和平真正到來」、「舔共的看了不知道會不會汗顏」。

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