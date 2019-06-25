傳川普欲撤美日安保 日：不符美立場

2019-06-25 20:29

〔駐日特派員林翠儀／東京二十五日報導〕即將在本周召開的G20大阪高峰會之前，外媒再次傳出美國總統川普的爆炸性發言，包括有意廢除美日安保條約和放棄守衛荷莫茲海峽兩件事都與日本有關，不過日本政府卻顯得鎮靜，日本學者解讀這是川普慣有的交易手法，無需過度解讀。至於荷莫茲海峽的航行安全問題，防衛相岩屋毅今天也表示，目前並未考慮派遣自衛隊至該海域。

美媒彭博報導，川普近日向親信表示考慮廢除美日安保條約，因為他覺得美日安保條約對美國不公平，因為條約規定日本遭到攻擊時美國必須馳援，但美國遭到攻擊時日本卻無支援的義務。

三名熟知內容的消息人士向彭博證實川普確有這項「個人談話」，但報導也指出，目前川普並未採取任何廢除美日安保條約的動作，政府官員也表示這種舉動不太可能發生。

對於這項報導，日本政府發言人、官房長官菅義偉在今天的例行記者會中表示，已從美國白宮方面接到的確認消息指出「這與美國政府的立場不符」，所以報導中的事情「完全不存在」。

日本上智大學教授前嶋和弘也在部落格發表評論指出，川普在二○一六年參選時即說過類似的話，對於川普跟親信的「個人對話」，日本可以不用過度解讀，這是他慣有的交易手法，目的是為了對美日新一波的貿易談判加強施壓。

前嶋還指出，即使川普以三軍統率的身分下令修改美日安保條約，但聯邦議會也可能不會批准。前嶋表示，川普一再強調日本必須增加駐日美軍的經費負擔，但日本目前實質的負擔比例高達七十五％，比美國的其他同盟國還高。

彭博也報導，川普五月訪日參觀橫須賀美軍基地時，曾向駐日美軍表示美日同盟「空前」強固，日本是美國海軍艦隊在全球唯一設有司令部的同盟國，這是美日合作關係猶如銅牆鐵壁的證明。

另外對於荷莫茲海峽的航行安全問題，川普在推特上暗示將放棄守衛荷莫茲海峽，並點名中國、日本和其他利用該海峽運輸的國家，應該分擔責任。

菅義偉表示，確保荷莫茲海峽航行的安全，對日本能源安全保障具有事關死活的重要性，日本將繼續與美國為首的相關各國合作，為緩和中東地區緊張的形勢繼續於外交上努力。防衛相岩屋毅則表示，目前並未考慮派遣自衛隊至該海域，但會繼續收集情報以做萬全的準備。

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