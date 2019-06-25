疑將示威者照片給警察 香港攝影記協主席雖請辭仍遭罷免

2019-06-25 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港攝影記者協會主席郭顯熙，由於遭網友質疑提供「反送中」示威者的照片給香港警方，捲入新聞工作者操守的爭議。雖然郭顯熙在香港攝影記者協會今天召開的特別會員大會前，已先行辭去主席職務，不過協會仍以壓倒性的票數，通過了無約束力的罷免動議。

23日深夜網友「催淚彈珠台」在香港的「連登討論區」發文指控，「香港攝影記者協會主席同黑警勾結！懷疑出賣示威者！」。「催淚彈珠台」指，為抗議警方暴力執法，6月13日有記者發起在香港警方召開記者會上「帶頭盔」的活動，但郭顯熙並未參與。

「催淚彈珠台」表示，由於郭顯熙在當上攝記協主席後，隨即辭去《星島日報》的工作，當他在記者會上被其他記者問到「為哪家媒體工作」時，郭顯熙不但以「不需要向你交代」回應，還遭人發現雖然他配戴著「美聯社」的記者證，不過當日「美聯社」的攝記其實另有他人。

另外，1名自稱是「Vincent Yu」且在「美聯社」擔任攝影記者的網友，在「連登討論區」發文表示，郭顯熙從來沒有在「美聯社」擔任職務，也從未持有「美聯社」的記者證。經查「美聯社」確實有名為「Vincent Yu」的攝影記者，並在港人「反送中」運動期間，拍攝多張相關照片。

「催淚彈珠台」指控，郭顯熙在12、16日的示威衝突中，多次近距離拍攝示威者，並將照片交與香港警方。另外，「催淚彈珠台」附上多張照片指，郭顯熙利用攝記協主席的身份，和警方行動組、公共關係科建立關係，與警方關係良好。「催淚彈珠台」還表示，當香港記者協會要發聯合聲明譴責警方執法過當時，郭顯熙卻拒絕簽署。

根據香港攝影記者協會今日晚間在臉書上發布的聲明，攝記協表示，今日攝記協召開特別會員大會，就「近日會員對個別執委會成員之行為感到憂慮」進行討論。

聲明表示，郭顯熙承認對自身的工作處理不足，在會前辭去主席之位，並即時生效。攝記協表示，雖然郭顯熙已辭職，會員仍提出無約束力的罷免動議，並以52票贊成，2票反對，5票棄權，1票廢票通過。

攝記協表示，「本會對事件感到遺憾，希望往後日子能令會員及公眾重拾信心。盼各會員、攝影記者行家緊守崗位，繼續以專業態度，報導事實真相，維護新聞及言論自由。」

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