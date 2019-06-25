「割地」解放軍泊艦 香港中環海岸先「送中」

2019-06-25 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕2014年香港城規會決定，將中環海濱長廊一處土地改為軍事用地，以供中共解放軍興建軍用碼頭。本週三（26）香港立法會將審議相關法案，香港立法會議員朱凱迪和區諾軒將提出廢除議案等多項修訂加以阻擋。「保護海濱聯盟」今發出緊急呼籲，要求全體立法會議員支持廢除該議案，以避免將中環海濱「送中」。

根據「立場新聞」報導，區諾軒將在立法會上要求廢除議案。朱凱迪則提出，法案生效日期應由本月底推遲至明年、後年，甚至是2047年。

保護海濱聯盟今日在臉書上發文指出，政府的做法形同將中環海濱「送中」，而海濱公共空間變成軍事用地，是嚴重損害公眾利益。保護海濱聯盟呼籲，全體立法會議員應支持廢除議案，不要強行通過惡法、製造社會矛盾。另外，保護海濱聯盟也表示，由於該發案是「先訂立後審議」，若在29日前無法阻止，則該條例將自動生效。

「立場新聞」今日指出，立會周三將審議中環海濱用地改為軍事用地，是「割讓」土地給解放軍。

該地位於香港島金鐘添馬艦解放軍駐港部隊大廈的正前方，面積約為0.3公頃，足以停泊深圳號等大型導彈驅逐艦。香港保安局在今年4月表示，如果立法會的工作完成，則碼頭將正式移交給駐軍。

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