困在引擎蓋下同行64公里 這隻小貓幸運大難不死

2019-06-23 22:29

〔即時新聞/綜合報導〕英國有隻虎斑貓跑到民眾車子的引擎蓋下,直到車子行駛了40英里(64公里)後才被人發現,所幸這隻貓咪大難不死,經治療後已無大礙。

綜合外媒報導,英國布萊頓(Brighton)有隻名為小綺(Chi)的小貓咪,鑽到主人鄰居的車子引擎蓋下。30歲的主人班克斯(Kaylie Banks)表示,下班後她發現找不到小綺,全家上下都找遍了,還詢問鄰居有沒有發現小綺。

直到後來,班克斯的鄰居開車64公里後,聽到引擎蓋下方有微弱聲音,才發現小綺困在汽車的引擎蓋下,他把車子的水箱罩拆除後,才把牠救出。在被救之前,小綺身體遭灼傷,隨後他的主人馬上將其送醫治療,進行手術。在清除大量的死亡組織後,小綺幸運活下來,目前正逐漸復原中。由於小綺傷口癒合情形不錯,未來應可以完全康復。

Chi the tabby cat was stuck in the car's engine compartment for 40 miles after hiding under a car bonnethttps://t.co/TICUxtKPgh