困在引擎蓋下同行64公里 這隻小貓幸運大難不死

2019-06-23 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國有隻虎斑貓跑到民眾車子的引擎蓋下，直到車子行駛了40英里（64公里）後才被人發現，所幸這隻貓咪大難不死，經治療後已無大礙。

綜合外媒報導，英國布萊頓（Brighton）有隻名為小綺（Chi）的小貓咪，鑽到主人鄰居的車子引擎蓋下。30歲的主人班克斯（Kaylie Banks）表示，下班後她發現找不到小綺，全家上下都找遍了，還詢問鄰居有沒有發現小綺。

直到後來，班克斯的鄰居開車64公里後，聽到引擎蓋下方有微弱聲音，才發現小綺困在汽車的引擎蓋下，他把車子的水箱罩拆除後，才把牠救出。在被救之前，小綺身體遭灼傷，隨後他的主人馬上將其送醫治療，進行手術。在清除大量的死亡組織後，小綺幸運活下來，目前正逐漸復原中。由於小綺傷口癒合情形不錯，未來應可以完全康復。

Chi the tabby cat was stuck in the car's engine compartment for 40 miles after hiding under a car bonnethttps://t.co/TICUxtKPgh — Yahoo News UK （@YahooNewsUK） 2019年6月23日

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