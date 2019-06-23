反制科技巨頭 澳洲擬嚴懲Google和Facebook侵犯隱私

2019-06-23 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲的監管機構呼籲政府頒布新法規，針對Facebook、Google等科技巨頭侵犯隱私的行為，及對最大數據公司的併購活動提高刑罰。

根據《法新社》報導，澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）進行18個月的調查，將在30日發布最終報告。澳洲競爭及消費者委員會表示，如果結果確定，將制定新法抑制科技巨頭的壟斷、隱私濫用、散播假消息或仇恨內容等問題。另外，報告書的內容將涵蓋對科技公司全面控制個人數據方面的相關建議。

根據去年12月1份328頁的初步報告，澳洲競爭及消費者委員會已警告Facebook等平台「其營運方式缺乏透明度」；Google和Facebook對澳洲媒體業的影響甚鉅，自2014年以來，因絕大部分的廣告已被上述2家科技公司霸占，報紙和線上記者的數量下降逾20%。雖然Google和Facebook對消費者、企業具極大利益，但考量到澳洲媒體業，當局已決定更嚴格管控該2公司對個人數據和廣告的處理方式。

澳洲競爭及消費者委員會主席西姆斯（Rod Sims）表示，美國、英國、歐洲和其他地區的監管機構正密切關注澳洲的調查結果，因為他們都在考慮對科技巨頭不斷增長的勢力做出因應。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）早已對「Big Tech」採取措施，例如對允許在其平台發布暴力內容的社群媒體公司祭出刑罰。

科技公司警告，澳洲競爭及消費者委員會提出的許多建議將是不切實際的，會導致其他公司避免在澳洲發展業務。由Google、Facebook和Twitter等組成的組織「DIGI」負責人表示，他們需要明確的網路規範，在保護技術的隱私、安全、經濟和社會效益之餘，同時兼顧保衛競爭和創新。

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