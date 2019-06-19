網友假富翁教唆犯罪 美18歲少女謀殺摯友性侵兒童

2019-06-19 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州18歲少女布雷默（Denali Brehmer）涉嫌以900萬美元（折合台幣約2.8億元）的代價，殺害她最好的朋友，並涉及性侵2名兒童、錄製影片發送，遭到起訴。

據《CNN》報導，阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）少女布雷默在網路上結識自稱百萬富翁的「泰勒」（Tyler），沒想到這位「富翁」其實是21歲年輕男子希爾米勒（Darin Schilmiller）假扮的。

希爾米勒以900萬美元的代價教唆布雷默，要她殺害其最要好的朋友霍夫曼（Cynthia Hoffman），並性侵至少2名分別為約8歲、15歲的兒童，錄製犯罪影片傳給希爾米勒。

據阿拉斯加法庭資料，布雷默涉嫌引誘19歲的霍夫曼到野外遠足，並以槍枝射擊霍夫曼的後腦致死，加上性侵、製作並分享兒童情色影片的罪名，恐將面臨超過90年徒刑。幕後教唆犯罪的希爾米勒也面臨10年以上至無期徒刑的刑責。

對此，阿拉斯加州檢察官施羅德（Bryan Schroder）鄭重提醒所有家長：「不管網路多麼便利、帶來多大好處，它也可能是一個黑暗的地方。父母應適度監控他們的兒女在網路上的活動，才是明智之舉。」

18歲少女布雷默為了900萬美元，竟涉嫌謀殺摯友、性侵孩童。（圖擷取自YouTube NEWS World 247）

在網路上假冒百萬富翁、化名泰勒的男子希爾米勒（Darin Schilmiller），涉嫌教唆犯罪被捕。（圖取自YouTube CNN-News18）

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