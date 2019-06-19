「露內衣救地球」正妹找到了！大露翹臀：維護世界和平

2019-06-19 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本《富士電視台》日前做了一個專題街訪，訪問路人如果在路上看到女子的內在美外露，會作何反應？結果有一名長髮正妹竟表示「感覺再多露一點點世界就會更加和平」，引發網路暴動，而她的身分也被網友肉搜出來，是一名健身教練。

《富士電視台》日前做了一個專題街訪，訪問路人如果在路上看到女子的內在美外露，會作何反應？事實上不少受訪的男性坦承會很尷尬，視線不知道該放在哪，「深怕不小心瞄到就被當作是變態」，而女性則多表示如果看到這樣的情況，就會看一下自己是不是也春光外洩，認為還是多注意一下，保護自己比較好。

不料有一名穿著條紋V領薄衫，微露內在美的中長髮正妹竟回答直言「我胸部小也沒什麼好看的，不過要看也是OK」，更表示「感覺再多露一些的話，世界就會更加和平！」馬上引起廣大網友暴動，甚至笑稱「請頒給她諾貝爾和平獎」。

而該名女子的身分也引發外界好奇，有網友將其真實身分搜出來，原來該名正妹名叫Mori，平時是一位健身教練，平時也會在IG上大方分享自己的鍛鍊出來的身材曲線，常常近距離特寫臀部照，讓網友鼻血直流。

身為健身教練的她表示，不會為了瘦身而克制飲食，還是可以享用自己愛吃的東西，但要配合運動，唯有運動飲食兩者達到平衡，才能擁有健康又美麗的身材。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法