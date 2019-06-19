「讓美國繼續偉大！」 川普正式宣布競選連任

川普正式宣布將競選連任，並以「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）作為競選口號。（歐新社）

2019-06-19 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間18日晚間在佛羅里達州（Florida）奧蘭多（Orlando）舉行造勢大會，正式宣布競選連任。他在2016年總統大選提出的口號是「讓美國再度偉大」（Make America Great Again），如今他說要「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）。

根據《CNN》報導，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在稍早當地時間18日晚間8點30分左右抵達造勢會場，由梅蘭妮亞首先上台發言。她表示，川普是真的很愛這個國家，他會盡可能地繼續為了公眾利益而工作。

川普上台後，首先不忘酸一下他口中的「假新聞」媒體，他說，「要是現場出現3、4個空位，那些假新聞就會以頭條報導我沒有讓場館爆滿」，同時補充這個擁有2萬個座位的場館已經爆滿。

接著，他宣布將投入2020總統大選，爭取連任。川普表示，「憑著我們每個人的真心、力量、汗水與靈魂，我們會繼續讓美國再度偉大，並且確保美國得以持續偉大」，「這就是我今晚要站在你們面前，宣布競選連任的原因」。對此，現場群眾爆出巨大歡呼聲。

川普隨後在造勢現場思考了數分鐘，希望從「讓美國偉大」（Make America Great）和「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）中挑選一句，作為他2020的競選口號，而他決定依照群眾的歡呼聲來判斷。最後，很顯然地，「讓美國繼續偉大」將成為川普的新競選口號。

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