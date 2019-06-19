家庭暴力曝光 美代理國防部長打消真除念頭求去

2019-06-19 05:00

〔中央社〕美國總統川普今天表示，國防部代理部長夏納翰已打消爭取真除的念頭，在美國與伊朗緊張情勢不斷升高之際，增添五角大廈領導階層的不確定性。

川普說，陸軍部長艾斯培（Mark Esper）將被任命為代理國防部長。他後來並告訴記者，他可能提名艾斯培為國防部長。美國已超過半年沒有正式國防部長。

白宮9日宣布，川普計劃提名夏納翰（Patrick Shanahan）為下一任國防部長。一般認為，如果夏納翰任命案最終無法獲得參院通過，艾斯培是國防部長一職最主要的競爭者。

夏納翰原預定參加參院任命聽證會，在聯邦調查局（FBI）對他進行背景調查時，家庭暴力事件曝光。

在媒體報導他的家庭暴力事件後，夏納翰在聲明中表示，為了避免我的3個孩子再度活在「我們家庭生活痛苦的一章」，我做出這項決定。

「很不幸的，許久前的痛苦和極度私人家庭情況正被挖掘出來。」

「今日美國報」（USA Today）報導，聯邦調查局正在調查9年前涉及夏納翰和他前妻的家庭爭執。夏納翰說他「從未動手」打他的前妻。不過報導中說，他和前妻都聲稱遭到對方毆打。

華盛頓郵報報導一起涉及夏納翰十來歲兒子令人毛骨悚然的事件，這名兒子據稱以棒球棒揮打他的母親，讓她不省人事的躺在血泊中。

夏納翰本週告訴華盛頓郵報：「好家庭也會發生壞事情…這真是個悲劇。」他還說，這起事件如果曝光，會「毀掉我兒子的一生」。

川普說，夏納翰決定求去，是想要有多點時間陪家人。

川普告訴記者，他未要求夏納翰打消真除念頭，他昨天才聽到有關夏納翰家庭暴力的事。

56歲的夏納翰是前國防部長馬提斯（Jim Mattis）所挑選，在2017年成為國防部副部長。在進到國防部前，夏納翰在波音30年，在那裡獲得「維修先生」的綽號，因為他將波音問題重重的夢幻機計畫重新導回正軌。

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