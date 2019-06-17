澳門8月選新特首 僅0.8％公民能投票

2019-06-17 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕反送中遊行越演越烈，讓香港特首林鄭月娥地位岌岌可危，而鄰近的澳門特區也即將舉行特首選舉，昨（16日）已選出344名選舉委員會委員，與另外56名選委共400人，將在8月25日選出新任澳門特首，不過僅由5735名澳門公民來選出344名選委，也就是在65萬澳門人中，僅0.8％公民參與到特首選舉過程。

綜合媒體報導，澳門特首選舉由「工商、金融界」、「文化、教育、專業、體育界」、「勞工、社會服務、宗教界」、「立法會議員、澳門地區全國人大、澳門地區全國政協委員代表」四界共400名委員組成的行政長官選舉委員會所選出。

澳門昨進行選委選舉，從350人中選出344名選委，與56名民意代表共400人，在8月選出新特首，現年61歲的的立法會主席賀一誠與45歲的投資顧問公司董事梁國洲2人表態參選，其中賀一誠早在4月就正式宣布參選，其已請辭全國人大代表職務，被視為下任澳門特首熱門人選。

香港特首選舉也是依此方法所產生，其選委人數為1200人，臉書粉絲團「說中國」批，擁有「選舉人委員會」投票權的澳門公民僅5735人，其他64.5萬人無權選出特首，而北京在港、澳都搞這套，因為「行業代表最好做工作，普選太難搞」。

澳門選舉人委員會400人，其中56個是民意代表，另外要選出344個名額，但有參選資格的就只有350個，「說中國」直言「一切都是喬好的」。

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