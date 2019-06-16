反送中》港府暫緩修例 紐時：習近平掌權後最大讓步

2019-06-16 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港近期爆發反送中遊行，超過百萬香港人上街抗議，連國外媒體也密切關注。昨日，香港特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，《紐約時報》評論這是習近平2012年成為中國最高領導人後，在單一政治議題上做出的最大讓步。

根據《紐約時報》報導，越來越多香港民眾走上街頭，反對修訂《逃犯條例》。不僅香港商界領袖反對林鄭月娥，連北京官員也開始質疑她的決策。示威者9日開始反送中遊行，原本只是和平的走上街頭，但示威行動越演越烈，警察使用催淚彈，亦有示威者在太古廣場掛出反送中布條後，墜樓身亡。

香港浸會大學政治學家高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，之前的和平示威無法傳遞足夠的訊息，「若沒有一點暴力與對當局的政治施壓，我們不會得到任何東西。」

林鄭月娥仍然拒絕透露她和習近平之間的談話，她還是不相信抗議者的誠意，認為這起示威是受到外國勢力的影響，香港年輕人被操弄。

《逃犯條例》的爭議暴露出香港特首只對北京負責，也凸顯了北京政府在處理香港問題面對的困境。北京政府希望保有對香港的完全控制，不希望香港徹底實施民主。

香港政府似乎從去年11月林鄭月娥到北京會見習近平後，就開始著手推動修訂《逃犯條例》。當時習近平發表了談話，表示港澳應該要改善憲法、基本法相關機制，協助維護國家安全。

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