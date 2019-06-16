今早連3起地震 紐西蘭規模7.4、東加王國規模6.1

2019-06-16 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天一早全球即有3起地震，包括紐西蘭、東加王國及台灣，目前都尚未發布海嘯及傳出災損、傷亡消息。

根據美國地質調查所（USGS）測得資料，大洋洲的東加王國奧霍努阿（Ohonua）東北97公里處，在台灣時間今早5時56分，發生規模6.1地震，深度10公里。

隨後在台灣時間6點55分，紐西蘭克馬德克群島也發生規模7.4地震，深度34公里；

台灣花蓮在清晨6點26分，在花蓮縣政府北偏東方33.2公里的花蓮近海，發生規模3.3地震，深度11.4公里。

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