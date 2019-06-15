反送中》多位前官員及議員連署 籲林鄭月娥懸崖勒馬

2019-06-15 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府日前欲逕行修訂《逃犯條例》，引發港人群起抗議，12日更爆發大規模警民流血衝突。多名香港前政府官員或前立法會議員看不下去，共同連署呼籲特首林鄭月娥應該「懸崖勒馬」，撤回草案並從長計議。

根據香港媒體《立場新聞》報導，包含香港英治時期末任立法局主席黃宏發、前政務司司長陳方安生、前保安局局長黎慶寧、前香港貿易發展局總裁施祖祥、自由黨創黨主席李鵬飛，以及多位民主派前議員都參與連署，批評特首林鄭月娥對9日百萬人遊行竟無動於衷，執意於12日恢復二讀辯論，直接導致了當天的流血衝突。

連署聲明中指出，「無數良善的年輕人為愛護香港，奮不顧身，為了阻止法案通過，在衝突中受傷。這是我們應愛惜的下一代，何忍見他們受到如此對待？」呼籲林鄭月娥應該懸崖勒馬，接納民意，撤回草案並從長計議。

聲明也呼籲所有特首身邊的輔助團隊成員，應該持續向特首進諫。「你們身為行政機關的一部分，與特首有共同責任，如果力諫不得，呼籲你們辭職明志。」

聲明最後呼籲所有建制派議員，「你們在議會中佔大多數，沒有你們的票，草案不會通過。呼籲你們明確表態，回應百萬市民的疑慮，若政府不撤回草案重新磋商，便應明確表示會對草案投反對票。」

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