解放軍少將批評香港：中國最壞的地方

2019-06-15 00:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了阻止「逃犯條例」修訂草案在立法會恢復二讀，香港逾百萬民眾先是上街示威，後又包圍立法會抗議，但都遭到港府無視，警方甚至朝民眾開槍，引發國際震驚及譴責。與此同時，中國網路近日廣傳的一段演說中，人民解放軍少將徐焰稱香港有3分之2人口「反共」，批香港是「中國最壞的地方。」

中國國防大學戰略教研部教授徐焰少將，在去年11月初成都的全國名師工作室發展論壇上，以階級分析法拆解香港社會結構，聲稱共軍1997年進駐香港後，他與駐港部隊領導人一同參與香港社情研究，發現香港的社會基礎是「中國最壞的，比台灣都壞」，「台灣真正反共的人並不多，當地80％居民對共產黨無所謂」。

徐焰進一步表示，在北京「接管」香港後，曾對港人進行「成分分析」，發現港人可分為3種：一、接受港英教育的本地人，對中國沒太大仇恨；二、1949至1950年遭中共清算而逃到香港的人，這部分「最壞」，對中共有「刻骨仇恨」；三、1958至1961年大饑荒期間逃到香港的難民，「對中共印象好得了嗎？」

他又提到，香港學生「鬧事」是教育出了問題，認為教材一直沒改，「過分強調『兩制』，沒強調『一國』。」他認為，特首林鄭月娥上台後「有兩件事幹得好」，分別是佔中三子（戴耀廷、陳健民、朱耀明）遭判刑，以及從今年開始香港教材得改，改用「內地」的教材。

「自由亞洲電台」引述時事評論人士指出，徐焰的談話在此時突然曝光，似乎是在試探港人反應，並釋放北京對香港態度的某些訊號。

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