戰鬥民族遭棕熊襲擊 竟咬斷「熊舌」成功逃命

2019-06-13 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕死裡逃生！俄羅斯有名35歲男子伊爾吉特（Nikolay Irgit）日前與友人到西伯利亞圖瓦地區（Tuva）非法採集鹿角時，碰上一頭重達600公斤的棕熊朝他攻擊，差點丟了小命，所幸他靈機一動，咬斷棕熊舌頭保命，目前人正在醫院治療中。

綜合外媒報導，伊爾吉特當時與友人前往一處森林保護區非法採集鹿角，但為了生火、搭帳篷而分開行動，孰料伊爾吉特在單獨行動時，碰上一頭重達600公斤的棕熊，他試圖大叫驅趕棕熊，卻弄巧成拙惹怒棕熊，瘋狂地朝他攻擊。

棕熊反覆地朝伊爾吉特的頭部、手部及腹部攻擊，留下大小不等的傷口，但伊爾吉特求生意志堅定，朝熊舌咬去，最後成功地咬掉該頭棕熊舌頭嚇跑牠。深受重傷的伊爾吉特則是不斷喊叫求救，所幸後經友人發現，送醫治療，無生命危險。

儘管伊爾吉特成功逃過被熊殺死的命運，但他與友人卻因涉及非法採集，而被罰款。

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