魚也會失戀？ 法國研究：雌魚分手後會憂鬱

2019-06-13 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕原來魚也會失戀？法國勃根地大學（University of Burgundy）一項研究指出，雌性慈鯛魚在與配偶分開後會出現食慾不振、憂鬱等等「失戀症狀」，揭示了魚類會與配偶產生情感依賴，甚至還會「挑選」另一半。

據《衛報》報導，勃根地大學的研究人員透過實驗分析，失去配偶的魚會產生食慾不振、對世界看法悲觀等等「失戀」症狀。研究人員首先對雌性慈鯛魚進行觀察，確認牠們會不會挑選自己的配偶。結果顯示雌性慈鯛魚不但會挑選自己喜歡的配偶，更會加速產卵過程並花更多時間照顧產下的卵。結果也比與自己不喜歡的另一半結合的慈鯛魚產下更多小魚苗。

這項研究的首席學者勞布（Chloé Laubu）還對雌性慈鯛魚獲取食物的訓練，在水中分別放置黑白兩色蓋子的盒子，其中黑色蓋子內沒有食物、白色則有。在經過多次經驗後，鯛魚產生了白蓋盒子裡有食物的認知。勞布隨後加上灰色蓋子的盒子來混淆鯛魚，這時就發現悲觀的魚在面對模糊選項時，會猶豫不決甚至不打開盒子；反之樂觀的魚則會果斷打開灰色蓋子。而當有喜歡的雄性慈鯛魚在旁時，雌性慈鯛魚會更快速的打開盒子；反之若是不喜歡的雄鯛魚在旁時，打開盒子的速度也相對較慢。讓研究人員判斷出雌性慈鯛魚與不喜歡的配偶在一起會顯得更加悲觀。

勞布說道，即使人類的人際關係特別複雜、精緻，也沒有理由否認非人物種中也存在著這種配偶感情依賴。

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