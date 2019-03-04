貓咪突然不給摸？動物行為師揭貓咪「病前警兆」

2019-03-04 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕很多飼主常喜歡與貓咪互動、玩耍，但假如平常愛被摸的貓咪，變得不願意被撫摸，飼主就要小心，因為這可能代表貓咪健康出了問題。

據《Ettoday》報導，貓咪行為諮詢醫師林子軒表示，許多貓科動物因天性使然，很會隱忍病痛，避免因身體不適讓其他動物有攻擊的機會，就算是家貓咪也會保留這個天性。林子軒指出，貓咪的異常行為往往和疾病有一定程度關聯，如果貓咪習慣突然改變、曾經喜歡被撫摸的部位變得不願被摸、或是被摸了就想張嘴咬人、閃避，還會不時發出低鳴、哀嚎聲，這可能與身體某些部位正在疼痛有關。

林子軒也提到，皮膚過敏、疼痛也可能引發貓咪過度舔舐該部位，造成脫毛、紅腫等問題，有時患有膀胱炎（cystitis）的貓咪會把腹部毛髮舔禿。但有些貓咪也可能因為梳理過程會疼痛，導致不願意自我梳理，讓外觀變得邋遢油膩、毛髮雜亂。

林子軒還指出，撇除心理因素，生理疼痛也會影響到貓咪排泄的行為，關節疼痛可能讓貓不願意抬腳跨進較高的貓砂盆，寧願在其他地點排泄。這種情況下就算飼主每天固定將貓砂盆清潔乾淨，貓咪仍可能亂排泄。

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