反送中》給中國更大壓力！他指運動要撐過「這天」

2019-06-12 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府欲修訂「逃犯條例」，讓許多民眾相當不滿，上街參與「反送中」條例，目前情況越來越惡劣，警民衝突逐漸加劇，香港立法院會更在不久前宣布流會，香港政治評論家鄭立發文指出，若是能撐到加徵關稅的期限，將給中國構成更大壓力。

鄭立在臉書上發文表示，中國出口至美國的產品原定在6月1日會被加徵25%的關稅，後來美國貿易代表署將期限延長到了美國時間6月15日，其實和送中條例通過的時間「非常靠近」，因此若是香港民眾能在這次反送中運動中撐到15號，將有可能讓美國國會將其納入討論因素，讓貿易戰延長一個月，對中國造成更大的壓力。

美國政府日前已經表示，對於「逃犯條例」修訂案相當關切，也表示送中條例可能破壞香港的商業環境。屆時政策若通過將撼動一國兩制架構，影響美國和香港目前的特殊關係，傷害香港目前「獨立關稅」的特殊地位，因此若能撐到加徵關稅的期限，香港議題將有可能被綁進貿易戰的條件內，對中國造成更棘手的問題。

許多網友看了認同，紛紛留言表示「合理」、「絕對正確 絕對有意義」、「若撐得住，真的有機會目睹支那爆炸」、「這次是香港邁向民主自由的唯一機會」、「只要美國肯支持香港， 全世界都會支持香港」，也有網友提醒他要計算時差，其實是要撐到「6月16日」。

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