恐嚇武統台灣？ 國台辦：保留一切必要選項

2019-06-12 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部長魏鳳和日前在新加坡「香格里拉對話」時放話將「不惜一切代價維護統一」。12日國台辦發言人安峰山對此回應，表示中國會採取保留「一切必要措施的選項」。

安峰山表示，目前中國會以「最大誠意及努力」來追求和平統一，但捍衛主權及領土完整的立場堅定不移，絕不容許台獨。

安峰山說，目前採取保留一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉、和少數台獨分裂勢力而不是「台灣同胞」。更提到一國兩制在香港的實踐取得了舉世矚目的成功，這是不可否認的一個「客觀事實」。

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