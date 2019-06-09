扯！女嬰獨自留家餓6天死亡 年輕爸媽喝酒爽玩

2019-06-09 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川1名出生僅7個月大的女嬰被年輕爸媽獨自留在家中，長達6天沒有進食，被發現時已經死亡，18歲的母親謊稱一直有在照顧女嬰，不過臉書發文卻露餡，她在離家後和友人喝酒狂歡，事件曝光後，遭網友痛批「沒人性」！

綜合媒體報導，南韓日前發生1起虐嬰案，21歲的父親於上月24日離家後，18歲的母親也在隔日離家，讓僅7個月大的女兒獨自留在家中，與8個月大的西伯利亞哈士奇、5歲的馬爾濟斯相伴。

女嬰父親於上月31日下午4時返家，母親則在晚上7時到家，2人當時雖然發現女兒已無生命跡象，卻沒有報警處理，只是將女兒放入紙箱，本月2日才被外公發現屍體。法醫推斷女嬰於上月25至31日間死亡，並發現女嬰身上有被狗咬過的傷痕，2人接受調查時皆供稱，以為對方會負責照顧小孩。

今（9）日最新消息指出，女嬰獨自在家中期間，父親在網咖打電玩，母親則在外喝酒玩樂，母親甚至在發現女兒死亡的晚間在臉書發文，抱怨「連續3天都發生很X的事情，真是夠了」，並曾在女嬰去世前2週寫道，「她是我的孩子，但我不再喜歡她，因為我和你一起生下了她」。

警方7日依虐童致死嫌疑拘捕女嬰爸媽，表示嫌犯似乎時常發生爭執，女嬰的確切死因需等待詳細的驗屍結果出爐，死因似乎不是因為飢餓或外傷，目前也不排除被家中養的狗嚇死的可能性。

消息曝光後，網友紛紛在女嬰雙親的社群網站留言痛批，尤其是針對小媽媽，大罵她「沒人性」、「不配當媽媽」、「小小生命就這樣被糟蹋」。

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