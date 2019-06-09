去羅馬玩別這樣！ 官方祭新規嚴懲「不雅」行為

2019-06-09 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕為了規範觀光客越來越多的脫序行為，義大利羅馬官方祭出新規定，若觀光客有攀爬紀念碑、噴泉內戲水等「不雅行為」，警方將驅離，且強調將嚴格執行新規定。

根據《美聯社》報導，「永恆之城」羅馬因為著名的歷史遺跡，吸引了全世界的旅人。然而卻有許多不守規矩的觀光客將著名地標當作自己家，無視他人感受。因此羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）頒布一項新規定，要求觀光客不得裸露部分身體逛大街、在街頭不雅吃喝、攀爬紀念碑或在噴水池中戲水。

儘管羅馬已有許多相關的現行法規，但都屬臨時法或鮮少執行。市議會在6日一致表決通過，讓這項新規成為永久執行的法律。若有觀光客違反，當局將有權把人驅逐出羅馬市中心48小時。

拉吉表示：「羅馬市中心受到聯合國教科文組織（UNESCO）保護，我們的城市中心是我們的收入來源。」她也承諾會對那些破壞羅馬城市的人，採取零容忍態度。

義大利是著名的觀光大國，近年來頒布多項法令約束舉止不當的觀光客。如佛羅倫斯去年頒布一項法令，若觀光客在著名地標烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）門口或附近人行道吃吃喝喝，將被罰款500歐元（約新台幣17668元）。威尼斯也禁止觀光客在聖馬可廣場（St. Mark’s Square）飲食。

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