1杯奶茶炒到2180元？ 大白兔奶糖開快閃店 民眾狂排8小時

2019-06-08 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕有60年歷史的「大白兔奶糖」是不少中國民眾的兒時回憶。上個月，大白兔奶糖在上海開設首間快閃奶茶店，儘管生意火熱，但還是有人批評：「味道很普通，黃牛賺最多。」

綜合媒體報導，29日，大白兔品牌方在上海開設首間快閃奶茶店。開店首日，排隊人潮幾乎繞了商場整整一圈。奶茶店一共推出6種口味的飲品，每人限購2杯，飲品價格普遍落在人民幣19元至25元之間（約新台幣86元至114元）。

排隊人潮在開幕第一天一直沒有斷過，當日就賣出1000多杯。有顧客指出，買一杯奶茶至少要排隊4小時以上，甚至有顧客排了8小時。

這樣的排隊盛況，也吸引了「黃牛」到場。黃牛普遍開價約人民幣40元（約新台幣182元）一杯奶茶，即買即喝。最誇張的是有黃牛炒到人民幣480元（約新台幣2180元）一杯。

有人為了『兒時記憶』慕名前去，甚至一連購買了許多周邊商品。不過，對於奶茶的口感，很多人喝完之後都表示，沒有兒時大白兔奶糖的味道。甚至有不少人直言：「就是普通的奶茶味道，沒什麼特別的。」、「味道很普通，黃牛賺最多。」

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