外送員杵拐杖送餐 「背影照」瘋傳後網友送他暖心大禮...

〔即時新聞／綜合報導〕餐飲外送服務只要滑手機點餐，就有人將食物送到家門口，高度的方便性成為懶惰出門民眾的救星。而日前巴西有名網友亞莫林（Fellipe Amorim）拍下一名失去左腿的餐飲外送服務「Uber Eats」男外送員，杵著拐杖等著女顧客下樓取餐，讓他相當心疼，事後他將照片丟到社群媒體上，孰料最後經過網路的力量，該名外送員獲得了一份暖心大禮。
綜合外媒報導，亞莫林當下不僅心疼該外送員要背餐箱、杵拐杖，站在門口等著闌珊下樓的女顧客取餐，同時也受到外送員不為生命屈服的態度鼓舞，表示「我們沒有什麼好抱怨的」，事後他拍下這一幕上傳社群媒體，不久引起網友廣大迴響。
後來經網友肉搜，發現該外送員為今年19歲的洛佩茲Carlos André dos Santos Lopes）。洛佩茲5歲時罹癌失去左腿，但他沒有自暴自棄，目前不僅是名從事輪椅籃球的運動員，更懷著賺錢買車的夢想，也因此才會接觸到「Uber Eats」這份工作。
洛佩茲事情曝光後，許多網友開始在網路平台募資，想替洛佩茲買汽車或義肢，結果不到一天的時間，就成功達標，而據悉，自洛佩茲成為「Uber Eats」的外送員到「爆紅」之間，僅3天時間。
洛佩茲表示非常感謝網友熱心幫助，但自己目前仍會努力騎腳踏車外送，且他也相當感激亞莫林為他做的一切，並透露他們倆已經成為了朋友。
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Hoje me deparei com essa cena na portaria do meu ap, algo que nos faz pensar 1.000 coisas... quantas desculpas criamos em nossas cabeças? quantas vezes esperamos as condições perfeitas para iniciar algum projeto? Quantas vezes reclamamos da vida? São nessas horas que vemos que não temos do que reclamar! Enfim, uma verdadeira lição de que a necessidade nos faz verdadeiros super heróis. Você, que não sei o nome, tá de parabéns cara! Que Deus te abençoe! ???????? obs.: ele faz a entrega de bicicleta.
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日前巴西有名網友亞莫林（Fellipe Amorim）拍下一名失去左腿的餐飲外送服務「Uber Eats」男外送員，杵著拐杖等著女顧客下樓取餐，讓他相當心疼。（翻攝自Instagram「fellipeamorim」）