外送員杵拐杖送餐 「背影照」瘋傳後網友送他暖心大禮...

2019-06-08 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕餐飲外送服務只要滑手機點餐，就有人將食物送到家門口，高度的方便性成為懶惰出門民眾的救星。而日前巴西有名網友亞莫林（Fellipe Amorim）拍下一名失去左腿的餐飲外送服務「Uber Eats」男外送員，杵著拐杖等著女顧客下樓取餐，讓他相當心疼，事後他將照片丟到社群媒體上，孰料最後經過網路的力量，該名外送員獲得了一份暖心大禮。

綜合外媒報導，亞莫林當下不僅心疼該外送員要背餐箱、杵拐杖，站在門口等著闌珊下樓的女顧客取餐，同時也受到外送員不為生命屈服的態度鼓舞，表示「我們沒有什麼好抱怨的」，事後他拍下這一幕上傳社群媒體，不久引起網友廣大迴響。

後來經網友肉搜，發現該外送員為今年19歲的洛佩茲Carlos André dos Santos Lopes）。洛佩茲5歲時罹癌失去左腿，但他沒有自暴自棄，目前不僅是名從事輪椅籃球的運動員，更懷著賺錢買車的夢想，也因此才會接觸到「Uber Eats」這份工作。

洛佩茲事情曝光後，許多網友開始在網路平台募資，想替洛佩茲買汽車或義肢，結果不到一天的時間，就成功達標，而據悉，自洛佩茲成為「Uber Eats」的外送員到「爆紅」之間，僅3天時間。

洛佩茲表示非常感謝網友熱心幫助，但自己目前仍會努力騎腳踏車外送，且他也相當感激亞莫林為他做的一切，並透露他們倆已經成為了朋友。

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