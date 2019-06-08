滑跤片》習近平台上握手跌倒！ 普廷搖搖頭走開

2019-06-08 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平7日參加在俄羅斯聖彼得堡的經濟論壇（SPIEF），討論了莫斯科與北京的合作，但就在論壇剛結束後，習近平突然跌倒，身旁的保鑣一個箭步將他扶住，引發現場一陣騷動，俄羅斯總統普廷也回頭查看，但僅搖搖頭後就走開。

綜合媒體報導，習近平7日在俄中能源商務論壇上表示，中國和美國之間雖然有一些貿易摩擦，但雙方已經是「你中有我，我中有你」，也很難設想美中完全切割開來，那種情況不僅他不願看到，就連「美國朋友」也不會希望看到，「我的朋友川普總統，我相信他也不願意看到」。美中貿易戰膠著之際，習近平以「朋友」稱呼川普。

論壇結束後，習近平走到台前與台下多名嘉賓握手，突然失去平衡向前傾倒，身旁的保鑣見狀立即扶住，沒有直接跌倒在地，習近平之後繼續在台上向出席人士揮手致意。事件發生時引發現場一陣騷動，在習近平身旁的普廷回頭查看，發現習近平跌倒，隨後淡定搖搖頭。

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Вовремя поймали: Си Цзиньпин чуть не рухнул со сцены pic.twitter.com/X9Qth4xCB3 — Дмитрий Смирнов （@dimsmirnov175） June 7, 2019

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