媽媽回家幼兒在門口迎接 嚇！竟是從樓上摔下來

2019-06-07 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕近期內YouTube與中國的社群媒體瘋傳1段影片，中國1名媽媽5月27日當天回家時，年幼的孩子已在自宅門口相迎，還說：「我剛剛掉下來了」，當媽媽弄清楚他怎麼「跑出門」的時候嚇壞了。

從微博影片中能看見，5月27日下午2點11分男童從住宅高樓墜落地面，隨後在2點46分趴睡在自宅外頭，聽見媽媽騎乘的摩托車引擎聲，孩子立刻起身喊道：「媽媽你回來了！」，母親看到孩子在門外迎接感到相當開心，也對著孩子喊：「媽媽回來啦！」

孩子立刻接著說：「媽媽我剛剛掉下來摔倒了」，媽媽將他抱在懷裡笑著說：「你剛剛滑掉了是不是啊？」，給孩子一個緊緊的擁抱要他不要哭，接著檢查孩子身上有沒有受傷，確認都沒事之後問他：「你是怎麼出來的？」，只見孩子又重複剛才的話還比手畫腳，媽媽這才嚇到直呼：「你從樓上掉下來的？」

該名母親和孩子確認掉落的位置後，質問他：「你怎麼會掉下來？」，孩子回答：「因為我找不到你」，媽媽回問：「你找不到我就從上面掉下來」，接著母親就把孩子帶進屋內。

影片曝光後震驚日本、中國網友，他們留言表示，「各位家長一定要看好自己的孩子啊」、「家長應該帶去醫院檢查」、「趴在那裡等媽媽回來的樣子太讓人心疼了，希望沒什麼大事」、「一定要去醫院檢查，越早越好」、「想想我小時候翻院牆，往下跳的時候上面的磚頭掉下來砸我腦袋上，暈了半天我爹媽也沒帶我去醫院，能活到現在真是不容易」。

觀看原文請點擊下面

原文傳送門

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法