南韓業者推出「咖啡機器人」 自動接收訂單泡咖啡

2019-06-07 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓工業越來越依賴自動化，最近有連鎖咖啡廳在商場、餐廳、學校和機場等地設置約45個咖啡機器人，有民眾非常喜歡這樣的服務，不過也有人擔憂，未來的就業機會變得越來越少。

據《美聯社》報導，南韓的連鎖咖啡廳「Dal.komm Coffee」建立45個咖啡機器人據點；民眾可以透過手機App或自助點餐機下訂，機器人收到訂單後便開始沖泡咖啡，並發送4位數的代碼給客人，方便他們取餐；如果客人沒有在10分鐘內領取，機器人會把飲料倒掉。不過，若客人回來拿，它們會免費再做一杯。

咖啡機器人一次最多可以處理14種飲品，每小時可以沖泡90杯、每天沖泡300杯咖啡，飲料價格約2至3美元（約新台幣63至94元）。

30歲的上班族Choi Eun Jin說，咖啡機器人很有趣也很方便，中午用餐時間咖啡店擠滿了上班族和居民，有這樣的機器人是件好事，可以更輕鬆地喝咖啡；管理人員每天檢查清潔機器人約一次，並透過監控攝影機和感應器遠端遙控。雖然有些消費者喜歡咖啡機器人的便利和新穎，有些人卻不愛，認為人才能訂製個人化的飲料，但咖啡機器人無法做到，且面對韓國服務業和工業愈來愈依賴自動化，將剝奪人們的就業機會。

據傳，當咖啡機器人處理大量訂單時，也會失誤。機器人開發商說，他們計劃推出更快、更智能化的咖啡機器人，能夠識別語音和客戶的動作，並提供個性化的菜單。

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