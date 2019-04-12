不喝咖啡不會死！ 瑞士將咖啡豆從國家緊急儲備名單中移除

2019-04-12 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活繁忙，咖啡成了許多人每天必備的提神飲料，甚至到了不喝咖啡就無法工作的地步。不過瑞士聯邦委員會10日正式宣布，要將咖啡從「國家緊急儲備物」名單中刪除，因為咖啡「並不是人類生存的必需品」。

綜合外媒報導，瑞士聯邦經濟事務部日前審查「食品與動物飼料強制儲存條例」修正案時，認為從營養的角度來看，咖啡幾乎沒有熱量，因此對於緊急時的糧食安全是沒有貢獻的，藉此判定咖啡不是生存必需品。

瑞士官方表示，雖然咖啡被列入名單中是因為有「強烈的歷史及心理因素」，但以現在的觀點，咖啡被列在名單中已經不再合理。

著名廠商雀巢（Nestle）等其他14個廠商過去都因為該項條例而被強制要求儲存咖啡豆。目前瑞士國內的強制性咖啡儲存量約有1萬7千噸，足夠讓瑞士國民喝3個月。根據統計，瑞士國內的咖啡愛好者平均1天會喝下5杯咖啡，這個數字是美國咖啡愛好者的2倍。

雖然自詡為中立國，但由於瑞士國土較小，面臨世界戰爭時還是會出現許多必備物資短缺的情形，因而瑞士於第1次與第2次世界大戰之間發展出這套緊急儲備系統。

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