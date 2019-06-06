甘肅企業家坐11年冤獄致公司倒閉 聲請國賠屢遭法院駁回

2019-06-06 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅一名民營企業家趙守帥，在1999年遭河南警方以涉嫌詐欺為由跨省抓捕，隨後被押入大牢，其公司也因此倒閉，歷經11年苦牢後，2018年改判趙守帥及其公司無罪，出獄後的趙男向當局提出國賠，但一、二審均遭駁回。

據中國媒體《澎湃新聞》報導，趙守帥曾是甘肅當地有名的農民企業家，其經營農機企業有聲有色，不料在1999年初，河南警方以涉嫌詐騙合約罪跨省抓捕趙守帥，被關入大牢，由於負責人無故入獄，公司也被迫停業，直到2018年才改判處趙守帥及其公司無罪，但其已入獄11年，公司也倒閉已久。

出獄後的趙守帥積極向當局申請國賠，其11年冤獄的人身自由賠償金額已被受理，但另一塊是以企業的名義申請企業損失賠償卻屢碰壁，趙男指出，當時正在開發的項目被迫中斷，公司資產無人看管遭哄搶、掠奪，因背負罪名公司遭合作企業終止供貨、合作，客戶要求退貨，金融機構停止貸款，給公司造成重大損失，提出21億人民幣（約新台幣95.2億）賠償要求。

去年底一審駁回國賠要求，稱「不能證明該院存在侵犯該公司財產權的問題，也不能證明該公司所主張的損失與本院的審判行為存在直接因果關係」，趙男上訴，上月二審結果出爐，法院同樣認為冤獄與公司倒閉沒有必然的因果關係，維持一審原判。

趙守帥向《澎湃新聞》透露，他將向最高人民法院上訴，認為他的案件涉產權國家賠償，對最終審理結果充滿信心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法