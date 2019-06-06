CNN：中國幫助沙烏地阿拉伯升級飛彈

2019-06-06 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府情報顯示，沙烏地阿拉伯已經在中國幫助下，大幅升級其彈道飛彈。分析認為，這一發展限制了美國數十年來防範飛彈擴散的努力。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，此前未披露的機密情報顯示，沙烏地阿拉伯透過最近從中國採購，擴大了其導彈基礎設施和技術。沙烏地阿拉伯增強軍力引發美國國會議員對中東潛在軍備競賽的擔憂，質疑川普政府為對抗伊朗，默許這項決定。情報還提到「核武禁擴條約」的承諾和國會在動盪地區與外交政策發展的問題。

消息人士指出，川普政府最初沒有向國會主要成員披露其對這一機密發展，激怒了民主黨議員，民主黨透過美國政府的非常規渠道發現了這一點，並且得出結論，川普政府故意將民主黨排除在這一系列簡報之外。消息人士說，雖然美國情報部門尚未對沙烏地阿拉伯的最終目標下出定論，但飛彈發展可能象徵著沙烏地阿拉伯在有朝一日可能致力獲得核武。

美國中央情報局和國家情報總監辦公室拒絕回應沙烏地阿拉伯彈道飛彈活動的任何情報，沙烏地阿拉伯駐美使館發言人拒絕回應。中國外交部在一份聲明中指出，中國和沙烏地阿拉伯是「全面戰略夥伴」，兩國在各個領域，包括在軍售，保持友好合作，這種合作不違反任何國際法，它也不涉及大規模傷害性武器的擴散。

美國國務院一位官員拒絕就機密情報發表評論，但他告訴《CNN》，沙烏地阿拉伯仍然是「核武禁擴條約」的締約國，並承擔了永遠不會獲得核武的義務。

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