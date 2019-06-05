捷克富豪總理涉貪 12萬人示威要求下台

2019-06-05 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家捷克的首都布拉格，爆發了1989年「天鵝絨革命」後最大規模的示威活動。由於涉嫌長期詐領歐盟補助款以及違反利益迴避，有12萬人在4日上街要求「富豪」總理巴比斯（Andrej Babis）下台。

巴比斯是捷克第一大黨「ANO 2011」的黨主席，同時也是捷克富豪榜的第二位、歐洲大型財團「Agrofert」的老闆。在2017年的捷克大選前，巴比斯就曾捲入涉嫌詐領歐盟補助款的疑雲中，不過檢方的調查因巴比斯在大選中獲勝，當上總理而不了了之。

當時，巴比斯指對他的指控都是來自「政敵的抹黑」，不過此次的指控卻是來自由歐盟執行委員會進行的獨立調查報告。該報告不但條列出「Agrofert」涉及多項詐領補助款的事證外，更指巴比斯沒有規避利益衝突，至今仍是「Agrofert」經營者與決策人。調查報告表示，歐盟應追討約1750萬歐元（約新台幣6.1億元）的補助款。而巴比斯也被揭發涉嫌於2009年挪用200萬歐元（約新台幣7千萬元）的歐盟補助款。

對於來自執委會調查報告的指控以及民怨，巴比斯仍以自己遭抹黑來反擊。巴比斯拒絕歸還補助款，也表示不會辭去總理一職。另一方面，他撤換了司法部長，而獲得提名的繼任人被認為是他的親信。巴比斯的種種作為，使捷克人不滿的情緒從4月底開始持續膨脹。

4日，布拉格爆發了自1989年「天鵝絨革命」終結共產黨專政以來最大規模的示威活動。主辦單位估計，有12萬人走上街頭要求巴比斯下台。

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