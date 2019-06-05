美研究證實哭會變瘦 而且在這「3小時」內更有效...
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2019-06-05 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕大哭也可以瘦身！近日由美國加州洛思阿圖斯眼科護理中心（Los Altos Optometric Group）的眼科博士紐菲德（Aaron Neufeld）所做的一項研究顯示，情緒性眼淚所含的化學成分有助於減脂。

綜合媒體報導，紐菲德將眼淚分成「原始眼淚」（Basal）、「反射性眼淚」（Reflex）及「情緒性眼淚」（Psychic）等3種類型，第一者是在一般情況下，人眼會自然分泌淚液，保持眼球濕潤、不乾澀；次者代表人眼受到外物刺激時，身體開啟保護機制後造成的眼淚；而末者則是傷心、感動時流出的眼淚，而這種眼淚最有助於減脂。

研究解釋，當人類產生壓力時，腎上腺素會加速分泌被稱作「壓力荷爾蒙」的「皮質醇」，進而干擾瘦素（Leptin），若身體長期壓抑情緒，皮質醇會維持在較高水平，於是身體就需吸收更多熱量回到平衡；然而，人類流出的「情緒性眼淚」中包含腎上腺皮質素，能降低皮質醇水平，因此身體就會減少「需要熱量抗壓」的需求。

研究提醒，像是切洋蔥時流出的眼淚，屬於無法控制的「反射性眼淚」，當中就沒有腎上腺皮質素成分，因此並非所有流淚都能減脂。

此外，研究也發現，晚上7時到10時大哭，釋放壓力的效果更好，因此除了熟知3種眼淚的差異外，抓對哭泣的時間更能讓減脂事半功倍。

  • 近日由美國加州洛思阿圖斯眼科護理中心的眼科博士紐菲德所做的一項研究顯示，情緒性眼淚所含的化學成分有助於減脂。哭泣示意圖。（法新社）

    近日由美國加州洛思阿圖斯眼科護理中心的眼科博士紐菲德所做的一項研究顯示，情緒性眼淚所含的化學成分有助於減脂。哭泣示意圖。（法新社）

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