美研究證實哭會變瘦 而且在這「3小時」內更有效...

2019-06-05 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕大哭也可以瘦身！近日由美國加州洛思阿圖斯眼科護理中心（Los Altos Optometric Group）的眼科博士紐菲德（Aaron Neufeld）所做的一項研究顯示，情緒性眼淚所含的化學成分有助於減脂。

綜合媒體報導，紐菲德將眼淚分成「原始眼淚」（Basal）、「反射性眼淚」（Reflex）及「情緒性眼淚」（Psychic）等3種類型，第一者是在一般情況下，人眼會自然分泌淚液，保持眼球濕潤、不乾澀；次者代表人眼受到外物刺激時，身體開啟保護機制後造成的眼淚；而末者則是傷心、感動時流出的眼淚，而這種眼淚最有助於減脂。

研究解釋，當人類產生壓力時，腎上腺素會加速分泌被稱作「壓力荷爾蒙」的「皮質醇」，進而干擾瘦素（Leptin），若身體長期壓抑情緒，皮質醇會維持在較高水平，於是身體就需吸收更多熱量回到平衡；然而，人類流出的「情緒性眼淚」中包含腎上腺皮質素，能降低皮質醇水平，因此身體就會減少「需要熱量抗壓」的需求。

研究提醒，像是切洋蔥時流出的眼淚，屬於無法控制的「反射性眼淚」，當中就沒有腎上腺皮質素成分，因此並非所有流淚都能減脂。

此外，研究也發現，晚上7時到10時大哭，釋放壓力的效果更好，因此除了熟知3種眼淚的差異外，抓對哭泣的時間更能讓減脂事半功倍。

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