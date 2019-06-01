英國用華為5G不甩川普？ 衛報：2022年將完全汰除

2019-06-01 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大電信商「EE」於上月30日開通5G商用服務，《BBC》記者也開心試用5G網路進行直播。不過卻被網友發現，記者直播時用的是華為的5G路由器，遭質疑是否不甩川普的禁令。對此，英國《衛報》報導表示，EE早已禁止華為手機，至於5G設備則是正在汰除中，預計2022年就完全不再使用。

綜合外媒報導，英國電信商EE、沃達豐（Vodafone）等，都已經停止華為5G手機的預購，僅計劃販售三星、LG、一加（Oneplus）、OPPO等廠商的5G手機。

《衛報》報導指出，英國國營電信BT（British Telecom）已於2015年以125億英鎊（約新台幣5千1百億元）收購EE，使EE成為旗下獨立品牌。而BT集團目前已經著手汰除華為的各項電信設備，預計2022年就將完全不再使用。

而根據《路透》報導，EE技術主管Howard Watson表示，搶先讓5G商用對英國而言是重要的，有鑑於EE此前已經先行以華為設備佈建5G網路，為了帶給使用者「好消息」，才會在華為設備完全被汰除前就正式將5G上線。EE也強調，他們完全沒有在核心設備使用到華為的產品，安全上沒有疑慮，希望用戶放心使用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法