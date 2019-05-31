繼美韓之後 英國在6個城市正式開通5G網路

2019-05-31 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國與南韓先後開通5G網路之後，英國也於當地時間30日，在6個城市正式開通5G網路，成為全球第3個5G網路商用的國家。

綜合外媒報導，英國國內使用人數最多的電信商「EE」（Everything Everywhere），30日正式在倫敦、愛丁堡、曼徹斯特、伯明罕、卡地夫（Cardiff）、貝爾法斯特（Belfast）等6個城市的部分區域實現5G網路商用。EE的競爭對手沃達豐（Vodafone）也不甘示弱，強調其5G網路未來幾週內也會隨即開通。

資費方面，目前EE推出的最低5G資費是每個月54英鎊（約新台幣2千2百元），但這項資費每個月只有10GB的傳輸量，對於經常看串流影片的使用者來說，可能不敷使用。對此，EE也另有推出120GB傳輸量的資費，每個月要價74英鎊（約新台幣3千元）

但如此高昂的代價也帶來不少過人之處。《BBC》記者就表示，過去他們需要將多個4G網路串接在一起，才能達到現場串流直播所需的網路速度，但5G上線後，只需要1張薄薄的SIM卡就可以做到這件事情，而且比起4G的延遲情況更少。

如此看來，雖然5G商用已經在世界各地逐漸起步，但初期或許並不會太貼近民眾的日常使用狀況，而是搶先為更多商業用途帶來便捷服務。

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