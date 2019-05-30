維基解密創辦人律師：阿山吉病重 無法接受法庭聽證會

2019-05-30 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕47歲的維基解密（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）自從4月被逐出厄瓜多駐英大使館後，目前被關押在英國監獄等待審判；不過他的身體欠佳，已被移往貝爾馬什監獄（Belmarsh Prison）的醫院病房。

綜合外媒報導，「維基解密」28日指出，阿山吉因為身體狀況持續惡化、體重大幅減輕，已被移送至貝爾馬什監獄的醫院。律師皮爾斯（Gareth Peirce）30日向英國倫敦斯敏斯特地方法院（Westminster magistrates court）表示，阿山吉病重，自上週起已無法和他正常交談，因此無法透過視訊參與法庭聽證會，下一次的聽證會日期訂為6月12日。英國法官亞畢諾道（Emma Arbuthnot）表示，下次的聽證會可能會在貝爾馬什監獄進行。

阿山吉4月被捕前，僅被美方指控侵害網路；然而美國司法部23日對阿山吉提出新的17項指控，如果被定罪，每項罪名的最高刑期為5至10年；阿山吉的18項指控全源自於2010年和前美軍變性士兵曼寧（Chelsea Manning）共謀入侵美國政府電腦，洩漏美國軍事及外交文件。「維基解密」當年在網站上披露逾70萬份的美國機密文件、外交電文、伊拉克和阿富汗戰爭文件等敏感材料。雖然美國已向英國要求引渡，但阿山吉拒絕。

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